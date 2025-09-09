В Ульяновской области задержаны члены ОПГ, которая занималась аферами на маркетплейсах

В Ульяновске возбуждено уголовное дело против лиц, которым вменяется создание ОПГ для незаконной банковской деятельности и оборота средств платежей. Преступление квалифицировано по ч.2 ст.172 и ч.2 ст.187 УК РФ. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2024-2025 годах подозреваемые подыскивали людей, которые были готовы за вознаграждение стать индивидуальными предпринимателями, при этом не занимались бизнесом. Указанные граждане открывали счета и передавали данные организаторам.

Фиктивные предприниматели регистрировались на маркетплейсах, где выставляли и выкупали товары, используя подарочные сертификаты. Деньги обналичивали и возвращали коммерческим фирмам, это позволяло скрывать доходы от налогообложения. Участники группы получали процент от этих операций.

Деятельность группы охватывала Ульяновскую область, Москву и Московскую область. Во время обысков были изъяты ноутбуки, телефоны, а также деньги на сумму 25 млн руб., банковские карты и сим-карты.

В настоящее время по уголовному делу задержаны восемь человек, включая организатора схемы. Следствие продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к преступлениям.

Георгий Портнов