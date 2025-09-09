«Балтика» опровергла остановку производства пива «Балтика 9»

Пресс-служба пивоваренной «Балтики» сообщила «Ъ», что не планирует останавливать производство пива «Балтика 9». Ранее Telegram-каналы утверждали, что производитель собирается провести ребрендинг и производить бельгийский эль вместо лагера.

«“Балтика” не оставит ценителей “Девятки” без любимого пива. “Балтика 9” — это бренд-легенда, с которым у целых поколений людей связаны воспоминания и мгновения молодости. И поэтому мы рады, что людей взволновала новость о якобы прекращении производства сорта или его кардинальном изменении»,— написано в сообщении компании.

Как добавила пресс-служба, рецептура «Балтики 9» и еще нескольких сортов линейки все же обновилась. В компании напомнили, что о «реновации» напитка было объявлено в мае 2025 года.