Под Переславлем состоится фестиваль «Искусство жить на даче»

В Ярославской области, в деревне Охотино, возле дома-дачи первого русского импрессиониста Константина Коровина 13 сентября пройдет VIII фестиваль «Искусство жить на даче». Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Охотино

Фото: Правительство Ярославской области Охотино

Фото: Правительство Ярославской области

На фестивале воссоздадут атмосферу, которая царила в Охотино в период написания Коровиным картин и этюдов. В программу входят театрализованные «Картинки охотинской жизни», выступление звонаря Московского Кремля Константина Мишуровского, игра-реконструкция «Тысячеликость», ретропроект «О чем поведал старый патефон», коровинский пленер, дачные занятия по росписи, представления кукольного театра.

Организацией фестиваля занимается фонд имени Константина Коровина «Спасем вместе».

Дача художника Константина Коровина 1898 – 1921 годов постройки включена в единый реестр памятников истории и культуры народов РФ. В здании с 2015 года расположен музей.

Алла Чижова