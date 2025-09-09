В Югре возбудили уголовное дело о ложном теракте в колледже

В Мегионе (ХМАО-Югра) возбудили уголовное дело после ложного сообщения о готовящемся акте терроризма в колледже. Об этом сообщило УМВД по региону.

«В дежурную часть ОМВД Мегиона поступило сообщение о том, что неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, посредством одного из мессенджеров, опубликовал ложное сообщение о готовящемся акте терроризма на территории Мегиона», — говорится в сообщении.

В ходе проверки сообщения выяснилось, что распространяющаяся информация не соответствуют действительности. Полиция установила, что студент Мегионского политехнического колледжа был причастен к инциденту. Он состоял в запрещенных чатах и по указанию администратора записал видеофрагмент в здании колледжа. Это видео студент передал одному из администраторов, который разместил его в запрещенном канале.

Возбуждено уголовное дело на неустановленное лицо по ч. 2 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). За это правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

