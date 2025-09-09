В Саратове житель Самарской области отправился в колонию на 19 лет за госизмену

Саратовский областной суд вынес приговор в отношении 46-летнего жителя Самарской области Евгения Дубского по уголовному делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ) и незаконном сбыте основных частей огнестрельного оружия и боеприпасов (пп. «а», «в» ч. 5 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как выяснилось в суде, с октября по ноябрь позапрошлого года Дубский связался с сотрудниками службы безопасности Украины и передал им схему оборонно-промышленного предприятия, а также данные о его работниках. По заданию украинского куратора в феврале 2024 года он следил за командованием воинской части в Саратовской области.

В июне того же года Дубский привез в Энгельс из Новороссийска оружие и боеприпасы к нему для последующего сбыта. Далее его задержали сотрудники Управления ФСБ России по Саратовской области. По решению суда Дубский получил 19 лет исправительной колонии строгого режима и дальнейшее ограничение свободы сроком на 1,5 года.

Павел Фролов