В Оренбурге представили новый туристический маршрут для автолюбителей

«Роснефть» совместно с властями Оренбургской и Самарской областей представила новый туристический маршрут «Уральский ветер» протяженностью более 400 км. Его путь начинается в Самаре и проходит через ключевые культурные и природные объекты двух соседних регионов, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Маршрут разработан для автопутешественников и включает Этнопарк дружбы народов, экопарк «Бариновская мельница», Церковь Троицы живоначальной в Утевке и краеведческий музей в Нефтегорске, пещерный скит на территории Никольского женского монастыря в селе Покровка Новосергиевского района. Несколько локаций ждут путешественников в Оренбурге, среди них Губернаторский историко-краеведческий музей с древней коллекцией сарматских сокровищ, яшмовая комната Эрмитажа-Евразия, а также дом-музей Ростроповичей.

Презентация маршрута прошла на АЗС «Башнефть» в Оренбурге. Мероприятие посетили автогонщики Lada Sport ROSNEFT Михаил Митяев и Кирилл Ладыгин, которые совершили автопробег по маршруту и поделились впечатлениями.

Проект направлен на развитие внутреннего туризма и улучшение инфраструктуры. «Уральский ветер» стал четвертым туристическим маршрутом, разработанным «Роснефтью» совместно с gравительством Оренбургской области и третьим маршрутом — совместно с правительством Самарской области.