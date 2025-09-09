Сотрудников «Удмуртнефти» отметили отраслевыми и республиканскими наградами

Свыше 250 сотрудников ПАО «Удмуртнефть» и его дочерних обществ награждены отраслевыми, республиканскими и корпоративными наградами. Чествование лучших состоялось во дворце культуры «Аксион», где собрались вместе разные поколения нефтяников, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Наряду с инновационным подходом к разработке месторождений главная составляющая успеха “Удмуртнефти” — это люди. За каждой добытой тонной стоит напряженный труд сотен и тысяч людей, представителей самых разных специальностей. Накануне Дня нефтяника преодолен новый значимый рубеж — 340 млн т нефти с начала производственной деятельности предприятия. Я хотел бы сказать спасибо нашему сплоченному коллективу, благодаря вашим взвешенным и эффективным решениям мы продолжаем развитие нашего предприятия»,— сказал генеральный директор ПАО «Удмуртнефть» им. В. И. Кудинова Андрей Топал.

Он добавил, что «оставаться локомотивом нефтедобывающей отрасли в регионе» предприятию позволяют союз опыта и новых технологий, сохранение традиций и освоение перспективных направлений. Среди самых успешно применяемых технологий — многозабойное бурение, которое увеличивает запускной дебит нефти по сравнению с традиционной горизонтальной скважиной в полтора-два раза.

Ежегодно нефтяники доказывают, что талантливы не только в профессии, но и в спорте, творчестве, научной деятельности. Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ ЗАО «Удмуртнефть-Бурение» Станислав Воронин в этом году стал обладателем сразу двух наград: его труд отмечен благодарностью ПАО «НК “Роснефть”», а его виртуозная игра на баяне получила серебро в корпоративном конкурсе «Энергия талантов».

Сегодня предприятие обеспечивает 60% добываемого сырья в Удмуртии. В активе компании — 36 месторождений, расположенных на территории 14 районов республики. На протяжении своей 58-летней истории ПАО «Удмуртнефть» имени В. И. Кудинова подтверждает статус системообразующей компании и крупнейшего работодателя, инвестора и налогоплательщика региона.