МИД РФ: этнографа Каверина освободили из-за «дружеских отношений» с Афганистаном

Представитель МИДа Мария Захарова сообщила, что российский этнограф Святослав Каверин был освобожден афганскими властями по обращению российской стороны «с учетом дружественного характера» отношений между странами.

Господин Каверин поехал в Афганистан с целью изучения провинций Кунар, Нуристан, Каписа и Нангархар. 19 июля 2025 года он был задержан в Кундузе якобы за попытку контрабанды украшений. Сам он сообщал, что после задержания его перевезли в Кабул, в главное управление разведки Афганистана.

С июля связи с этнографом не было. Вечером 8 сентября «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщило, что этнограф возвращается в Москву. Ночью 9 сентября господин Каверин опубликовал свое фото из аэропорта Шереметьево, а спустя еще несколько часов сообщил, что он «наконец-то дома».

Полина Мотызлевская