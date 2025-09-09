Житель Краснодара заплатит 15 тыс. рублей за нападение его собаки на ребенка

В Краснодаре мировой суд удовлетворил исковые требования прокуратуры о взыскании с владельца собаки компенсации морального ущерба, причиненного в результате нападения животного на ребенка. По данным прокуратуры Краснодарского края, хозяин пса должен заплатить родителям пострадавшего мальчика 15 тыс. руб.

Инцидент произошел в 2024 году в Прикубанском округе Краснодара. 8-летний мальчик гулял на детской площадке, в этот момент на ребенка набросилась собака и укусила его. Мать пострадавшего мальчика обратилась в прокуратуру, и надзорное ведомство в интересах несовершеннолетнего обратилось суд. Прокуратура потребовала взыскать с владельца собаки компенсацию морального вреда, связанного с причинением вреда здоровью несовершеннолетнего. Суд согласился с этим.

Исполнение решения о взыскании контролирует прокуратура Краснодара, сообщает надзорное ведомство.

Анна Перова, Краснодар