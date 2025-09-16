Губернская индустрия

Во второй половине XIX — начале XX века Воронежская губерния переживала промышленный бум, заложивший основы экономического развития всего Центрально-Черноземного региона. Именно в этот период возникли четыре предприятия, ставшие локомотивами местной индустрии: механический завод Столля (завод имени Ленина), «Рихард Поле» (завод имени Коминтерна), кабельный завод Петичева («Воронежсельмаш») и Отрожские вагоноремонтные мастерские (вагоноремонтный завод имени Тельмана). Их история — это хроники технологических прорывов, военных подвигов и сложных экономических трансформаций, отразивших все этапы развития страны за последние полтора века.

Сегодня «Воронежсельмаш» производит сепараторы, машины очистки зерна, пневмосортировочные столы и т.д.

Плуги, молотилки, упаковочные машины

Самый «возрастной» из четырех «промышленных патриархов» Воронежа ведет свою историю с 1869 года, когда Вильгельм Столль основал механический и чугунолитейный завод. Первые двадцать лет это было полукустарное производство с численностью рабочих менее 100 человек, которое занималось ремонтом мельничного оборудования. С начала 90-х годов XIX века по мере развития капитализма и роста спроса на сельскохозяйственные машины завод наладил производство плугов, веялок и молотилок.

Привлечение французского капитала через акционерное общество «Столль и К» способствовало масштабному расширению: открыт филиал в Челябинске, организованы торговые склады в Барнауле, Ташкенте, Омске и Екатеринодаре. К 1912 году завод с 650 рабочими стал крупнейшим предприятием города, освоив выпуск нефтяных двигателей и металлообрабатывающих станков.

В годы Первой мировой войны здесь производили снаряды, гранаты и керосиновые двигатели.

После национализации в 1922 году и переименования в завод имени Ленина предприятие перешло на выпуск оборудования для хлебопекарной промышленности, что было необходимо в рамках программы импортозамещения. За годы первой пятилетки завод освоил производство девяти видов машин, избавив страну от импортных поставок. Советские хлебозаводы стали комплектоваться полностью отечественным оборудованием. В 1933 году были сконструированы еще четыре совершенно новых типа машин, не имевших аналогов ни в России, ни в мире. Численность работающих на предприятии к этому времени превысила 1000 человек.

С началом Великой Отечественной войны завод был перепрофилирован на выпуск военной продукции. Но уже к концу 1941 года предприятие пришлось эвакуировать в город Кунгур на Северный Урал.

Формально завод им. Ленина возобновил свою работу в Воронеже в 1945 году, однако на тот момент в строй был введен только второй механический цех. К концу декабря 1948 года было завершено восстановление первого механического цеха.

В послевоенные годы были освоены новые модели машин для расфасовочно-упаковочных операций, производства макаронных изделий, автоматы для карамели, пельменей, крупы. В 1969 году завод получил орден Ленина, а в 1986 году вошел в состав НПО «Упмаш».

Кризис 1990-х с гиперинфляцией и прекращением госзаказов привел к остановке производства. В сложившихся условиях руководство завода (владевшая им компания получила название ОАО «Упмаш», т.е. «Упаковочные машины») решило продать его по частям — предприятие находилось в центре города, земля под ним стоила дорого. Фактически к 2001 году завод прекратил производственную деятельность, а его территория была продана под коммерческую застройку. Сегодня здесь расположены торговые центры, жилой комплекс «Солнечный олимп» и офисы, а в сохранившихся зданиях заводоуправления 1915 года размещаются министерство промышленности Воронежской области и телекомпания «Губерния».

Шины, «катюши», экскаваторы

История другого промышленного гиганта Воронежа началась в разгар Первой мировой войны. В 1915 году из Риги в город прибыл эшелон со станками и оборудованием машиностроительного, литейного и котельного завода акционерного общества «Рихард Поле» — предприятие эвакуировали в Воронеж из-за немецкого наступления.

Для размещения завода выбрали участок у Задонского шоссе, который тогда представлял собой чистое поле в километре от городской черты.

Строительство промышленных корпусов вела петербургская компания «Геллстедт и К», имевшая опыт возведения заводов «Нобель» и «Рено» в столице. Основную рабочую силу составляли 200 рижских специалистов, так как местные были мобилизованы на фронт. Уже к сентябрю 1916 года основные здания были готовы.

Военные нужды быстро переориентировали производство — предприятие стало выпускать стальную ленту для изготовления шин военных грузовиков. К 1917 году это было крупнейшее промышленное предприятие Воронежа с численностью работников 1,3 тыс. человек.

Новая страница в истории завода началась в 1922 году — предприятие получило имя III Коммунистического Интернационала. Но настоящую славу заводу принесли годы Великой Отечественной войны, когда здесь начали производить установки для запуска реактивных снарядов БМ-13, вошедшие в историю как «катюши». Первые боевые испытания этих машин состоялись 14 июля 1941 года под Оршей, где они уничтожили скопление немецких эшелонов.

Осенью 1941 года завод эвакуировали на Урал — в Воронеж предприятие вернулось только после войны. 25 мая 1947 года с конвейера сошел первый однокубовый экскаватор. В последующие годы завод освоил выпуск более совершенных моделей: в 1952 году — машины с ковшом 2-2,5 куб. м, а в 1963-м — Э-2503, способный конкурировать с зарубежными аналогами.

Особой гордостью завода стали землеройно-фрезерные машины, идеально подходившие для создания оросительных каналов в неосвоенных районах Средней Азии.

1990-е и 2000-е годы стали для предприятия роковыми. Финансовые трудности, невыплаты зарплат и общий промышленный спад привели к тому, что в сентябре 2006 года в отношении завода было введено конкурсное производство, а в 2009 году он окончательно прекратил свое существование. Сегодня о бывшем промышленном гиганте напоминает лишь сохранившееся здание отдела кадров с колоннами, где теперь размещаются медицинский центр и банковское отделение. Территория завода включена в проект комплексной застройки — здесь планируется строительство школы на 1250 мест и двух детских садов по 450 мест каждый, а также жилья бизнес-класса.

Триеры, дизельные двигатели, зерносушилки

История «Воронежсельмаша» началась осенью 1917 года, когда в Воронеже были построены первые корпуса кабельного завода промышленника Петичева. Однако из-за Гражданской войны производство началось только через десятилетие. В 1927 году бывшие кабельные мощности передали акционерному обществу «Мельстрой» для организации выпуска зерноочистительных машин «Триер».

Первый экспериментальный образец триера был собран вручную в сентябре 1927 года, а уже к 1930-му предприятие полностью закрыло потребность страны в зерноочистителях. Качество машин было столь высоким, что их начали экспортировать в Европу.

В 1931 году завод сменил специализацию, переключившись на производство двигателей для энергетики и речного флота под именем Дизельного завода им. Сталина. Потребность в сельхозмашинах была в целом удовлетворена, чего нельзя было сказать относительно дизельных двигателей, которые тогда закупались по импорту.

Одновременно началось освоение производства военной техники. В Воронеже стали выпускаться 45-миллиметровые танковые и противотанковые орудия.

В 1940 году произошла очередная реорганизация, и дизельный завод был преобразован в филиал Воронежского авиамоторного. Это было связано с тем, что начавший свою работу в начале 1930-х годов Воронежский авиазавод требовал дополнительных мощностей.

Военные годы стали для предприятия периодом тяжелых испытаний. Эвакуированное в Андижан (Узбекистан), оно продолжало выпускать авиационные двигатели, в то время как его воронежские цеха были полностью разрушены. После освобождения города в 1943 году было принято решение о восстановлении предприятия как завода сельхозмашин под новым именем — «Воронежсельмаш».

Уже в мае 1946 года завод выпустил первый послевоенный триер модели ТП-400, а в 1948-м освоил производство сложных зерноочистительных машин ВИМ-СММ-2. В последующие годы ассортимент расширился до хлопкоуборочных машин, калибровщиков для цитрусовых, оборудования для обработки льна и очистки семян.

1970-1980-е годы стали периодом расцвета завода. Предприятие возглавило производственное объединение «Воронежзерномаш», в которое вошли заводы в Брянске, Харькове, Сузьме и Миллерове. За досрочное выполнение заданий девятой пятилетки и освоение комплексов современной зерноочистительной техники 16 марта 1976 года завод награжден орденом «Знак Почета». Продукция «Воронежсельмаша» в 80-е и 90-е годы не только поставлялась во многие республики и области Советского Союза, но и экспортировалась в Афганистан, Болгарию, Венгрию, Монголию, Мадагаскар, Лаос, Камбоджу, Эфиопию и другие страны.

В разные годы конструкторами объединения были разработаны высокопроизводительные машины, такие как ОВС-25 (1984), ЗВС-20 (1986) и МПО-50 (1992), которые до сих пор используются в зерноочистке.

Кризис 1990-х больно ударил по предприятию. После приватизации в 1993 году и преобразования в ОАО «Воронежсельмаш» завод столкнулся с катастрофическим падением спроса, гиперинфляцией и кризисом неплатежей. Спасением стала релокация производства — в 2012 году в индустриальном парке «Масловский» построили новую площадку стоимостью 1,5 млрд руб. В 2018 году воронежское АО «ВСМ Холдинг», владевшее заводом с 2010 года, продало 100% компании московскому ООО «ВСМ Инвест» Егора Коблика. Предприятие производит сепараторы, машины очистки зерна, пневмосортировочные столы и т.д.

Вагоны, бронепоезда, рефрижераторы

В 1912 году завершилось строительство Отрожских вагоноремонтных мастерских, принадлежавших акционерам Юго-Восточной железной дороги. Площадка расположилась на песчаном пустыре у станции Раздельной. В те времена условия труда были тяжелыми, работы выполнялись вручную с примитивным оборудованием, а цеха находились в одном помещении. Ремонт вагонов и изготовление деталей велись кустарным способом.

В период Первой мировой войны из-за ухода мужчин на фронт администрация нанимала на работу женщин и подростков. Мастерские перешли на выполнение военных заказов, приносивших фабрикантам огромные прибыли. Помимо ремонта железнодорожного состава, изготавливались снаряды, стаканы для гранат, штыки, подковы, топоры и другое армейское снаряжение.

После 1917 года Юго-Восточная железная дорога была национализирована, выпуск продукции и производительность труда выросли. В 1927 году Отрожские мастерские перешли в подчинение Народному комиссариату путей сообщения и стали именоваться вагоноремонтным заводом. Темпы реконструкции возросли, на предприятии внедрили электросварку и газовую резку. В 1931 году после визита делегации Коммунистической партии Германии заводу присвоили имя Эрнста Тельмана.

Во время обороны Воронежа завод продолжал работать в трех километрах от линии фронта: выпускались детали минометов, производились бронепоезда, ремонтировались танки и строились дороги к линии фронта. Многие рабочие погибли во время бомбежек, их похоронили на территории завода, где появилась братская могила с памятником и мемориальными досками.

После освобождения Воронежа началось восстановление завода, и в 50-х годах здесь освоили ремонт комфортабельных пассажирских вагонов со сложным оборудованием. Завод первым в стране начал ремонтировать импортный рефрижераторный подвижной состав и освоил выпуск новых типов рефрижераторных секций.

Производство оснащалось современным оборудованием и инструментами, завод стал крупнейшим в системе главного управления Министерства путей сообщения. В начале 70-х годов провели реконструкцию, построили новые цеха и значительно увеличили выпуск продукции.

В 2009 году филиал ОАО «РЖД» Воронежский вагоноремонтный завод имени Тельмана ликвидировали, площадка стала филиалом ОАО «Вагонреммаш» («дочка» ОАО «РЖД», позже ставшая АО). Специализация компании — капитальный ремонт пассажирских вагонов, ремонт колесных пар, производство запчастей для современных типов товарных вагонов.

