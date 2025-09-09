В Екатеринбурге второй месяц подряд фиксируют рост сделок на рынке новостроек. По данным аналитической платформы bnMAP.pro, в августе 2025 года на первичном рынке уральской столицы было зарегистрировано около 2 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве. Число договоров, подписанных в августе (которые уже прошли регистрацию) – более 2 тыс. штук. Таким образом, общее количество сделок по ДДУ в августе составило около 2,5 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«Это максимальный показатель текущего года и уровень, который превышает среднемесячный показатель последних четырех лет. Результаты продаж августа 2025 года в 1,5 раза выше аналогичного периода прошлого года»,— сообщают представители платформы. В то же время результаты восьми месяцев этого года уступают аналогичному периоду прошлого года на 23%, а продажи в относительных величинах остаются низкими: ежемесячно продается лишь 3% от остатков. Доля ипотечных продаж составляет около 65%, а значительное число квартир продается в рассрочку.

Средняя цена за квадратный метр объектов в продаже составляет 166,5 тыс. руб.

Мария Игнатова