В Энгельсском районе пробурят 13 артезианских скважин за 36,9 млн рублей

В отдаленных населенных пунктах Энгельсского района Саратовской области пробурят 13 артезианских скважин. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Максим Леонов.

Речь идет о двух скважинах в Узморье, двух в Зеленом Доле и по одной в населенных пунктах им. К. Маркса, Безымянное, Калинино, Шевченко, Лощинный, Старицкое, Липовка, Межевое, Красноармейское. На эти цели из резервного фонда правительства Саратовской области выделили 36,9 млн руб.

К настоящему времени сотрудники МУП «Покровск-тепло» уже пробурили две скважины в селе Узморье, а также по одной в селах Шевченко и Красноармейское, поселке им. К. Маркса. Из них четыре уже подключены к центральной сети водопровода.

Павел Фролов