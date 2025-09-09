Бывшего директора омского дома-интерната отправили в колонию за коррупцию

В Омской области сегодня вынесли приговор бывшему директору Марьяновского дома-интерната Валерию Башурову. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ) и назначили 6,5 года колонии строгого режима и штраф в размере 7,2 млн руб., сообщил Telegram-канал судов Омской области. Кроме того, суд конфисковал у Валерия Башурова сумму взятки — 3,6 млн руб.

По информации регионального управления Следственного комитета, директор дома-интерната с января 2020-го по август 2023 года получал от предпринимателя взятки за заключение договоров на выполнение строительных и подрядных работ, а также поставку товаров. За подписание 110 контрактов на общую сумму 97,5 млн руб. ему было передано 3,6 млн руб.

Кроме того, рассказали в облпрокуратуре, осужденный фиктивно трудоустроил в учреждение двух граждан, которые присвоили более 1,6 млн руб., начисленных им в качестве зарплаты.

Илья Николаев