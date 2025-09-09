Правительство не поддержало законопроект о повышении грамотности чиновников

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 9 сентября предложила «существенно доработать» поправки депутатов Госдумы от партии «Новые люди» к закону «О государственном языке РФ». В частности, не получил одобрения пункт об участии органов федеральной власти в повышении уровня грамотности муниципальных служащих.

Законопроектом, внесенным в Думу 28 мая, предлагается расширить полномочия федеральных властей в части защиты и поддержки государственного языка РФ. Для этого депутаты хотят добавить в соответствующий перечень, содержащийся в ст. 4 указанного закона, пункты о «содействии повышению грамотности» муниципальных и государственных служащих, а также об «оказании содействия» в организации празднования Дня славянской письменности и культуры, Дня русского языка, Дня словарей и энциклопедий, Международного дня грамотности и Дня народного единства.

Однако правительственная комиссия посчитала, что содействие федеральных органов власти в повышении грамотности муниципальных служащих противоречит норме закона о местном самоуправлении, согласно которой за организацию профессионального образования местных чиновников отвечают сами муниципальные органы. К тому же авторы проекта не предусмотрели, что организация упомянутых празднований может повлечь дополнительные расходы из федерального бюджета, а источники и порядок финансирования в документах не указаны, отмечается в проекте отзыва.

Божена Иванова