На Ставрополье работу стройплощадки остановили из-за отсутствия трудовых договоров

Работу стройплощадки в Ставропольском крае приостановили из-за нарушения трудового законодательства. Предприниматель не заключил с рабочими трудовых договоров и не уведомил миграционную службу о работе иностранцев. Об этом сообщили в в пресс-службе ГУФССП России по Ставропольскому краю.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

На нанимателя составили протокол за незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства (ст. 18.15 КоАП РФ). Суд согласился с обвинениями и назначил наказание в виде приостановления деятельности на 25 суток.

Сотрудники опечатали подсобку, а предпринимателю вручили постановление о возбуждении дела. Теперь судебные приставы будут проверять исполнение предписаний.

Мария Хоперская