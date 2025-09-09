Жителя Удмуртии задержали после избиения незнакомца битой

Полицейские задержали 34-летнего жителя Кезского района, избившего незнакомца битой, сообщили в МВД по Удмуртии. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В начале сентября в больницу с травмами лица и головы был доставлен 46-летний ижевчанин. Он рассказал полицейским, что в ночное время на ул. Советской незнакомец остановил его автомобиль и несколько раз ударил по голове, после чего скрылся.

Задержанным оказался ранее судимый и безработный житель Кезкого района. «Установлено, что потерпевшего он ударил битой из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения». Его поместили в изолятор временного содержания. По статье предусмотрено до семи лет лишения свободы.

Анастасия Лопатина