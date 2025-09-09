«Будто бы украшение принадлежало еще прабабушке жениха»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает об особенностях огранки бриллианта и дизайне украшения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: @taylorswift Фото: @taylorswift Следующая фотография 1 / 2 Фото: @taylorswift Фото: @taylorswift

Любой чих Тейлор Свифт привлекает пристальное внимание СМИ и блогеров, что уж говорить о помолвке. Даже Sotheby’s решил написать статью о кольце звезды, разумеется, попутно напомнив, что похожие можно купить на маркетплейсе аукционного дома. Давайте и мы поговорим о том, чем это кольцо примечательно.

Прежде всего — бриллиантом огранки old mine, задающей винтажный стиль кольцу с камнем огранки кушон, то есть «подушкой» с ярко выраженным крупным кулетом и крупными гранями. Такие камни часто относят к георгианской, викторианской и эдвардианской эпохам. Часто, рассказывая о кольце Свифт, пишут, что камень был огранен вручную. Действительно, и сейчас такие бриллианты гранят вручную, другое дело, что существует оборудование для огранки совершенно иной точности, позволяющее изначально более правильно определить, что делать с неограненным камнем, чтобы потом точно, с правильными углами, нанести фасеты. Такой точности в 1700-е годы, к которым относят камень Свифт, не было.

Дизайн, в отличие от камня, лично меня совсем не впечатлил. Сделал его не слишком известный ювелир Киндред Любек, которого некоторые источники называют еще и спортсменом. Тогда выбор футболиста Трэвиса Келси понятен. Но сделано кольцо так, будто Любек пытался изобразить несуществующую ситуацию передачи кольца в наследство. Будто бы оно принадлежало еще прабабушке жениха, а теперь он делает с ним предложение руки и сердца Свифт. Мне больше нравится, когда такие старинные камни ставят в очевидно современные, относящиеся к XXI веку оправы. Это было бы здорово.

Анна Минакова