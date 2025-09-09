Бизнес трех регионов Черноземья просрочил выплаты по кредитам на 30 млрд рублей

Совокупная просроченная кредиторская задолженность бизнеса в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях на 1 июля 2025 года составила 30,4 млрд руб., подсчитал «Ъ-Черноземье» на основе данных региональных отделений Росстата. Белгородстат, Курскстат и Орелстат не публиковали актуальных данных.

Наибольшая просроченная задолженность по займам зафиксирована у бизнеса в Липецкой области — 14,7 млрд руб. Всего кредиторская задолженность липецких компаний составляет 355,4 млрд руб.

Просроченная кредиторская задолженность компаний в Воронежской области достигла 10,9 млрд руб. Общая кредиторская задолженность воронежских предприятий составляет 698,5 млрд руб.

Тамбовский бизнес просрочил выплаты по кредитам на 4,8 млрд руб. Всего кредиторская задолженность компаний в регионе составила 257 млрд руб.

Егор Якимов