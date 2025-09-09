В Уфе студентку приговорили к условному сроку за контрабанду

Кировский районный суд Уфы вынес приговор 21-летней гражданке Индии, признанной виновной в незаконном перемещении через границу сильнодействующих веществ (ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ).

По данным «Ъ-Уфа», фигурантка уголовного дела — студентка Башкирского государственного медуниверситета.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, в феврале 2024 года подсудимая заказала через интернет 20 ампул препарата, содержащего сильнодействующее вещество. Необходимых медицинских документов на покупку лекарства у нее не было.

После получения посылки на почте студентку задержали сотрудники таможни.

Суд приговорил студентку к трем с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, а также конфисковал сотовый телефон, с которого был сделан заказ.

Майя Иванова