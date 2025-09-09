В Махачкале 38-летнего жителя обвинили в покушении на убийство

Следователи завершили расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 38-летний местный житель. Его обвинили в покушении на убийство и незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, поздним вечером 22 января обвиняемый находился у частного дома по улице Магомедтагирова в компании знакомых. С одним из них у злоумышленника случился конфликт. Обвиняемый достал пистолет и выстрелил потерпевшему в правое плечо. Он попытался сделать еще один выстрел, но у пистолета произошла осечка. Довести преступление до конца обвиняемому помешал третий участник компании. С места происшествия стрелявший скрылся.

Уголовное дело направлено в суд с утвержденным обвинительным заключением.

Мария Хоперская