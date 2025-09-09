Моя Мишель

Начавшая карьеру с эпизодической роли в культовом сериале «Спасатели Малибу» в возрасте 9 лет, Мишель Уильямс быстро стала звездой – причем как на большом экране, так и на телевидении. С 14 лет Уильямс почти выпускает несколько проектов в год (с небольшими перерывами на семью). «Валентинка», «Манчестер у моря», «Остров проклятых» – лишь некоторые картины из ее обширной фильмографии. В честь дня рождения актрисы вспоминаем самые яркие моменты ее профессиональной и личной биографии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мишель Уильямс в культурном центре 92nd Street в Нью-Йорке, март 2023 Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Кадр из сериала «Спасатели Малибу» (1989) Фото: IMDb Кадр из фильма «Лесси» (1994) Фото: East News Кадр из фильма «Особь» (1995) Фото: East News Актеры телесериала «Бухта Доусона» позируют для фотосессии. Джеймс Ван Дер Бик стоит в заднем ряду. В среднем ряду слева направо — Мишель Уильямс, Джошуа Джексон, Мередит Монро и Керр Смит. Кэти Холмс сидит впереди Фото: Columbia / TriStar International Television Джош Хартнетт и Мишель Уильямс в фильме «Хэллоуин: 20 лет спустя» (1998) Фото: East News Мишель Уильямс и Кирстен Данст в фильме «Подруги президента» (1999) Фото: East News Мишель Уильямс на церемонии премии Emmy Awards, сентябрь 1999 Фото: Getty Images Кадр из фильма «Неисправимые» (1999) Фото: East News Мишель Уильямс вместе с Шэрон Стоун и Энн Хеч на церемонии премии Women in Film Lucy Award, сентябрь 2000 Фото: Ron Galella, Ltd. / Ron Galella Collection / Getty Images Хит Леджер и Мишель Уильямс «Горбатая гора» (2005) Фото: East News Хит Леджер и Мишель Уильямс на обеде номинантов Оскара, февраль 2006 Фото: Kevin Winter / Getty Images Мишель Уильямс и Хью Джекман в фильме «Список контактов» (2008) Фото: East News Леонардо Ди Каприо и Мишель Уильямс в фильме «Остров проклятых» (2008) Фото: East News Кадр из фильма «Венди и Люси» (2009) Фото: East News Мишель Уильямс и Гаэль Гарсия Берналь в фильме «Мамонт» (2009) Фото: East News Мишель Уильямс и Райан Гослинг Кадр из фильма «Валентинка» (2010) Фото: East News Кадр из фильма «Обход Мика» (2010) Фото: East News Мишель Уильямс и Люк Кирби в фильме «Любит / Не любит» (2011) Фото: East News Афиша к фильму «7 дней и ночей с Мэрилин» (2011) Фото: East News Кадр из фильма «7 дней и ночей с Мэрилин» (2011) Фото: East News Кадр из фильма «Оз: Великий и ужасный» (2013) Фото: East News Мишель Уильямс и Питер Динклэйдж в фильме «Станционный смотритель» (2003) Фото: East News Мишель Уильямс с дочерью Матильдой Леджер в Нью-Йорке, март 2013 Фото: NCP / Star Max / FilmMagic Кадр из фильма «Манчестер у моря» (2016) Фото: East News Кадр из фильма «Мир, полный чудес» (2017) Фото: East News Мишель Уильямс на 89-й церемонии вручения премии Оскар, февраль 2017 Фото: Kevin Mazur / Getty Images Кадр из фильма «Красотка на всю голову» (2018) Фото: East News Том Харди и Мишель Уильямс в фильме «Веном 2» (2021) Фото: East News Мишель Уильямс и Стивен Спилберг на обеде номинантов премии Оскар, февраль 2023 Фото: Gilbert Flores / Variety / Getty Images Мишель Уильямс с мужем Томасом Кейлом на вечеринке Vanity Fair в честь премии Оскар, февраль 2023 Фото: Kevin Mazur / VF23 / WireImage for Vanity Fair Фото: Dia Dipasupil / Getty Images Постер для сериала «Умираю, как хочу секса» (2025) Фото: East News Мишель Уильямс в Нью-Йорке, март 2025 Фото: Aeon / GC Images Мишель Уильямс на премьерном показе «Гамильтона», сентябрь 2025 Фото: Bruce Glikas / Getty Images Следующая фотография 1 / 35 Мишель Уильямс в культурном центре 92nd Street в Нью-Йорке, март 2023 Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Кадр из сериала «Спасатели Малибу» (1989) Фото: IMDb Кадр из фильма «Лесси» (1994) Фото: East News Кадр из фильма «Особь» (1995) Фото: East News Актеры телесериала «Бухта Доусона» позируют для фотосессии. Джеймс Ван Дер Бик стоит в заднем ряду. В среднем ряду слева направо — Мишель Уильямс, Джошуа Джексон, Мередит Монро и Керр Смит. Кэти Холмс сидит впереди Фото: Columbia / TriStar International Television Джош Хартнетт и Мишель Уильямс в фильме «Хэллоуин: 20 лет спустя» (1998) Фото: East News Мишель Уильямс и Кирстен Данст в фильме «Подруги президента» (1999) Фото: East News Мишель Уильямс на церемонии премии Emmy Awards, сентябрь 1999 Фото: Getty Images Кадр из фильма «Неисправимые» (1999) Фото: East News Мишель Уильямс вместе с Шэрон Стоун и Энн Хеч на церемонии премии Women in Film Lucy Award, сентябрь 2000 Фото: Ron Galella, Ltd. / Ron Galella Collection / Getty Images Хит Леджер и Мишель Уильямс «Горбатая гора» (2005) Фото: East News Хит Леджер и Мишель Уильямс на обеде номинантов Оскара, февраль 2006 Фото: Kevin Winter / Getty Images Мишель Уильямс и Хью Джекман в фильме «Список контактов» (2008) Фото: East News Леонардо Ди Каприо и Мишель Уильямс в фильме «Остров проклятых» (2008) Фото: East News Кадр из фильма «Венди и Люси» (2009) Фото: East News Мишель Уильямс и Гаэль Гарсия Берналь в фильме «Мамонт» (2009) Фото: East News Мишель Уильямс и Райан Гослинг Кадр из фильма «Валентинка» (2010) Фото: East News Кадр из фильма «Обход Мика» (2010) Фото: East News Мишель Уильямс и Люк Кирби в фильме «Любит / Не любит» (2011) Фото: East News Афиша к фильму «7 дней и ночей с Мэрилин» (2011) Фото: East News Кадр из фильма «7 дней и ночей с Мэрилин» (2011) Фото: East News Кадр из фильма «Оз: Великий и ужасный» (2013) Фото: East News Мишель Уильямс и Питер Динклэйдж в фильме «Станционный смотритель» (2003) Фото: East News Мишель Уильямс с дочерью Матильдой Леджер в Нью-Йорке, март 2013 Фото: NCP / Star Max / FilmMagic Кадр из фильма «Манчестер у моря» (2016) Фото: East News Кадр из фильма «Мир, полный чудес» (2017) Фото: East News Мишель Уильямс на 89-й церемонии вручения премии Оскар, февраль 2017 Фото: Kevin Mazur / Getty Images Кадр из фильма «Красотка на всю голову» (2018) Фото: East News Том Харди и Мишель Уильямс в фильме «Веном 2» (2021) Фото: East News Мишель Уильямс и Стивен Спилберг на обеде номинантов премии Оскар, февраль 2023 Фото: Gilbert Flores / Variety / Getty Images Мишель Уильямс с мужем Томасом Кейлом на вечеринке Vanity Fair в честь премии Оскар, февраль 2023 Фото: Kevin Mazur / VF23 / WireImage for Vanity Fair Фото: Dia Dipasupil / Getty Images Постер для сериала «Умираю, как хочу секса» (2025) Фото: East News Мишель Уильямс в Нью-Йорке, март 2025 Фото: Aeon / GC Images Мишель Уильямс на премьерном показе «Гамильтона», сентябрь 2025 Фото: Bruce Glikas / Getty Images

Илья Петрук