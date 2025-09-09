Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Моя Мишель

Мишель Уильямс — 45 лет

Начавшая карьеру с эпизодической роли в культовом сериале «Спасатели Малибу» в возрасте 9 лет, Мишель Уильямс быстро стала звездой – причем как на большом экране, так и на телевидении. С 14 лет Уильямс почти выпускает несколько проектов в год (с небольшими перерывами на семью). «Валентинка», «Манчестер у моря», «Остров проклятых» – лишь некоторые картины из ее обширной фильмографии. В честь дня рождения актрисы вспоминаем самые яркие моменты ее профессиональной и личной биографии.

Мишель Уильямс в культурном центре 92nd Street в Нью-Йорке, март 2023

Мишель Уильямс в культурном центре 92nd Street в Нью-Йорке, март 2023

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Кадр из сериала «Спасатели Малибу» (1989)

Кадр из сериала «Спасатели Малибу» (1989)

Фото: IMDb

Кадр из фильма «Лесси» (1994)

Кадр из фильма «Лесси» (1994)

Фото: East News

Кадр из фильма «Особь» (1995)

Кадр из фильма «Особь» (1995)

Фото: East News

Актеры телесериала «Бухта Доусона» позируют для фотосессии. Джеймс Ван Дер Бик стоит в заднем ряду. В среднем ряду слева направо — Мишель Уильямс, Джошуа Джексон, Мередит Монро и Керр Смит. Кэти Холмс сидит впереди

Актеры телесериала «Бухта Доусона» позируют для фотосессии. Джеймс Ван Дер Бик стоит в заднем ряду. В среднем ряду слева направо — Мишель Уильямс, Джошуа Джексон, Мередит Монро и Керр Смит. Кэти Холмс сидит впереди

Фото: Columbia / TriStar International Television

Джош Хартнетт и Мишель Уильямс в фильме «Хэллоуин: 20 лет спустя» (1998)

Джош Хартнетт и Мишель Уильямс в фильме «Хэллоуин: 20 лет спустя» (1998)

Фото: East News

Мишель Уильямс и Кирстен Данст в фильме «Подруги президента» (1999)

Мишель Уильямс и Кирстен Данст в фильме «Подруги президента» (1999)

Фото: East News

Мишель Уильямс на церемонии премии Emmy Awards, сентябрь 1999

Мишель Уильямс на церемонии премии Emmy Awards, сентябрь 1999

Фото: Getty Images

Кадр из фильма «Неисправимые» (1999)

Кадр из фильма «Неисправимые» (1999)

Фото: East News

Мишель Уильямс вместе с Шэрон Стоун и Энн Хеч на церемонии премии Women in Film Lucy Award, сентябрь 2000

Мишель Уильямс вместе с Шэрон Стоун и Энн Хеч на церемонии премии Women in Film Lucy Award, сентябрь 2000

Фото: Ron Galella, Ltd. / Ron Galella Collection / Getty Images

Хит Леджер и Мишель Уильямс «Горбатая гора» (2005)

Хит Леджер и Мишель Уильямс «Горбатая гора» (2005)

Фото: East News

Хит Леджер и Мишель Уильямс на обеде номинантов Оскара, февраль 2006

Хит Леджер и Мишель Уильямс на обеде номинантов Оскара, февраль 2006

Фото: Kevin Winter / Getty Images

Мишель Уильямс и Хью Джекман в фильме «Список контактов» (2008)

Мишель Уильямс и Хью Джекман в фильме «Список контактов» (2008)

Фото: East News

Леонардо Ди Каприо и Мишель Уильямс в фильме «Остров проклятых» (2008)

Леонардо Ди Каприо и Мишель Уильямс в фильме «Остров проклятых» (2008)

Фото: East News

Кадр из фильма «Венди и Люси» (2009)

Кадр из фильма «Венди и Люси» (2009)

Фото: East News

Мишель Уильямс и Гаэль Гарсия Берналь в фильме «Мамонт» (2009)

Мишель Уильямс и Гаэль Гарсия Берналь в фильме «Мамонт» (2009)

Фото: East News

Мишель Уильямс и Райан Гослинг Кадр из фильма «Валентинка» (2010)

Мишель Уильямс и Райан Гослинг Кадр из фильма «Валентинка» (2010)

Фото: East News

Кадр из фильма «Обход Мика» (2010)

Кадр из фильма «Обход Мика» (2010)

Фото: East News

Мишель Уильямс и Люк Кирби в фильме «Любит / Не любит» (2011)

Мишель Уильямс и Люк Кирби в фильме «Любит / Не любит» (2011)

Фото: East News

Афиша к фильму «7 дней и ночей с Мэрилин» (2011)

Афиша к фильму «7 дней и ночей с Мэрилин» (2011)

Фото: East News

Кадр из фильма «7 дней и ночей с Мэрилин» (2011)

Кадр из фильма «7 дней и ночей с Мэрилин» (2011)

Фото: East News

Кадр из фильма «Оз: Великий и ужасный» (2013)

Кадр из фильма «Оз: Великий и ужасный» (2013)

Фото: East News

Мишель Уильямс и Питер Динклэйдж в фильме «Станционный смотритель» (2003)

Мишель Уильямс и Питер Динклэйдж в фильме «Станционный смотритель» (2003)

Фото: East News

Мишель Уильямс с дочерью Матильдой Леджер в Нью-Йорке, март 2013

Мишель Уильямс с дочерью Матильдой Леджер в Нью-Йорке, март 2013

Фото: NCP / Star Max / FilmMagic

Кадр из фильма «Манчестер у моря» (2016)

Кадр из фильма «Манчестер у моря» (2016)

Фото: East News

Кадр из фильма «Мир, полный чудес» (2017)

Кадр из фильма «Мир, полный чудес» (2017)

Фото: East News

Мишель Уильямс на 89-й церемонии вручения премии Оскар, февраль 2017

Мишель Уильямс на 89-й церемонии вручения премии Оскар, февраль 2017

Фото: Kevin Mazur / Getty Images

Кадр из фильма «Красотка на всю голову» (2018)

Кадр из фильма «Красотка на всю голову» (2018)

Фото: East News

Том Харди и Мишель Уильямс в фильме «Веном 2» (2021)

Том Харди и Мишель Уильямс в фильме «Веном 2» (2021)

Фото: East News

Мишель Уильямс и Стивен Спилберг на обеде номинантов премии Оскар, февраль 2023

Мишель Уильямс и Стивен Спилберг на обеде номинантов премии Оскар, февраль 2023

Фото: Gilbert Flores / Variety / Getty Images

Мишель Уильямс с мужем Томасом Кейлом на вечеринке Vanity Fair в честь премии Оскар, февраль 2023

Мишель Уильямс с мужем Томасом Кейлом на вечеринке Vanity Fair в честь премии Оскар, февраль 2023

Фото: Kevin Mazur / VF23 / WireImage for Vanity Fair

Фото: Dia Dipasupil / Getty Images

Постер для сериала «Умираю, как хочу секса» (2025)

Постер для сериала «Умираю, как хочу секса» (2025)

Фото: East News

Мишель Уильямс в Нью-Йорке, март 2025

Мишель Уильямс в Нью-Йорке, март 2025

Фото: Aeon / GC Images

Мишель Уильямс на премьерном показе «Гамильтона», сентябрь 2025

Мишель Уильямс на премьерном показе «Гамильтона», сентябрь 2025

Фото: Bruce Glikas / Getty Images

