Моя Мишель
Мишель Уильямс — 45 лет
Начавшая карьеру с эпизодической роли в культовом сериале «Спасатели Малибу» в возрасте 9 лет, Мишель Уильямс быстро стала звездой – причем как на большом экране, так и на телевидении. С 14 лет Уильямс почти выпускает несколько проектов в год (с небольшими перерывами на семью). «Валентинка», «Манчестер у моря», «Остров проклятых» – лишь некоторые картины из ее обширной фильмографии. В честь дня рождения актрисы вспоминаем самые яркие моменты ее профессиональной и личной биографии.
