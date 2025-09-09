За ремонт оборудования котельной в СГТУ имени Гагарина Ю.А. предлагают 2 млн

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.» объявило аукцион на выполнение работ по текущему ремонту оборудования в котельной для своих нужд. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Исполнителю предстоит выполнить работы в течение 45 рабочих дней с даты подписания договора по адресу: г. Саратов, ул. Политехническая, 77. Гарантийный срок на них составляет один год. После окончания работ производится опрессовка гидравлической части котлов, проверка работы горелки, приведение в порядок рабочей зоны, уборка мусора.

Извещение о закупке размещено 9 сентября. Заявки принимаются до 26 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 2 млн руб.

Павел Фролов