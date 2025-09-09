Объем внешних платежей через белорусские криптобиржи может составить $3 млрд

Объем внешних платежей через белорусские криптобиржи в 2025 году может достигнуть $3 млрд, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

За 7 месяцев этого года, по словам президента, через криптобиржи страны прошло $1,7 млрд. «Согласно экспертным оценкам, по итогам года может он (объем внешних платежей.—“Ъ”) достичь $3 млрд»,— сказал глава государства на совещании с аппаратом Национального банка и руководством банков (цитата по «БелТа»).

По словам господина Лукашенко, рынок такой величины требует прозрачности и «разумного контроля». «Правительству и Национальному банку соответствующие поручения даны. Действуйте»,— призвал президент. Среди прочего он дал задание по расширению сферы цифровых знаков. По словам господина Лукашенко, использование токенов в финансовой сфере «позволяет минимизировать присутствие посредников, автоматизировать совершение сделок при помощи смарт-контрактов и усилить контроль пользователей над своими активами».

В 2017 году Александр Лукашенко подписал декрет №8 «О развитии цифровой экономики», который либерализовал условия ведения предпринимательской деятельности в Белоруссии в сферах IT и цифровой экономики. В прошлом году белорусское государство обязало криптобиржи и криптообменники стать резидентами Парка высоких технологий — специального налогово-правового режима, который был основан еще в 2005 году и направлен на развитие в стране IT-бизнеса. Как рассказывал директор по расследованию компании «Шард» Григорий Осипов на панельной дискуссии Cifra Markets, поддержанной РБК, российские держатели «крипты» часто создают юрлица в Белоруссии.