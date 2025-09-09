Суд взыскал с пожизненно осужденного за взрыв в Ступино 363 млн рублей

Мособлсуд обязал выплатить свыше 363 млн рублей Алексея Зарубина, который был приговорен к пожизненному лишению свободы по делу о взрыве в жилом доме в Ступино. Выплата назначена в пользу потерпевших и органов власти.

В пользу «потерпевшего №8» взыскивается 1 млн рублей компенсации морального вреда. Остальная сумма — в пользу подмосковного Фонда капремонта и администрации городского округа Ступино, передает ТАСС.

По данным следствия, в апреле 2022 года Алексей Зарубин умышленно устроил взрыв бытового газа в многоэтажке. Погибли шесть человек, включая троих детей, еще четверо пострадали.