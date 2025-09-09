Определен подрядчик для строительства второй очереди моста через Егошиху

Победителем конкурса на право строительства второй очереди моста через реку Егошиху в Перми, выполняемого в рамках реконструкции улицы Революции, признано АО «Уралмостострой». При максимальной цене контракта 1,8 млрд руб. компания оценила свою работу в 1,7 млрд руб.

Как указано в техническом задании, с учетом второй очереди общая длина моста составит 257 м с расширением с четырех полос движения (2+2) до 6 полос (3+3). Проектную документацию подготовило пермское ООО «Научно-исследовательская и проектная лаборатория транспортных сооружений и мостов». К работам требуется приступить 22 сентября 2025 года, сдать объект — 21 октября 2027 года.

АО «Уралмостострой» является крупным дорожным подрядчиком в Прикамье. Компания, в частности, выиграла подряд на выполнение работ по строительству очистных сооружений на автодороге «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара» стоимостью 647 млн руб., стала победителем торгов на ремонт дорог в центральном планировочном районе Перми, выиграла конкурс на строительство участка дороги «Углеуральская — 2-я Шоссейная — Локомотивная» стоимостью 433,3 млн руб., участка автодороги «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная от ул. Грибоедова до моста через р. Чикулайка» стоимостью 2,6 млрд руб. «Уралмостострой» также ведет ремонт старого моста через Чусовую в Перми, стоимость контракта составляет 2,5 млрд руб. В конце июля компания выиграла подряд на выполнение работ по корректировке проекта и последующей реконструкции аэропорта Большое Савино. Цена контракта составит 1,9 млрд руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», в конце апреля АО «Уралмостострой» завершило процесс перерегистрации с Уфы на Пермь.