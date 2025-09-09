В Ульяновской области сорвана реализация проекта бесплатного плавания для школьников

Министерство спорта Ульяновской области не смогло изыскать в региональном бюджете сумму, необходимую для запуска проекта бесплатного обучения школьников плаванию. Об этом сообщил депутат областного Законодательного собрания Василий Гвоздев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«К сожалению, в сентябре проект так и не запущен. И это большая общая боль. Те немногие бассейны, где занятия идут — держатся лишь на личной инициативе директоров школ. Низкий им поклон за это!»— говорится в сообщении.

По словам Василия Гвоздева, для реализации проекта нужны несколько млн руб. Указанные средства «необходимы, чтобы заключить договоры с инструкторами», которые бы обучали детей, отметил парламентарий.

В связи с этим депутаты Законодательного собрания Ульяновской области обратились к председателю регионального правительства Геннадию Спирчакову с просьбой провести совещание на указанную тему. Василий Гвоздев считает, что на реализацию проекта можно было бы предусмотреть деньги, которые ранее были взысканы с недобросовестных подрядчиков, ремонтировавших бассейн «Дельфин» в Димитровграде и возвращены в региональный бюджет.

Георгий Портнов