В Тутаеве глава компании отправится в колонию из-за дачи взяток

Тутаевский городской суд Ярославской области вынес приговор по делу о даче взяток сотруднику налоговой службы за предоставление информации, составляющей налоговую и банковскую тайну об организациях. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

На скамье подсудимых оказались двое руководителей коммерческих организаций — партнеры по бизнесу в возрасте 38 и 44 лет, которые обвинялись в даче взяток и собирании тайной информации, а также двое их знакомых, обвиняемых в посредничестве.

Как установил суд, в 2021-2024 годах руководитель нескольких компаний передала посредникам 480 тыс. руб., из которых 250 тыс. руб. впоследствии были переданы налоговику за предоставление информации. Оставшиеся 230 тыс. руб. посредники оставили себе в качестве вознаграждения.

По приговору суда взяткодателю, главе компаний, назначено лишение свободы на 3 года 10 месяцев со штрафом в 511 тыс. руб. (наказание отсрочено, пока ребенку осужденной не исполнится 14 лет). По информации с сайта суда, в исправительную колонию общего режима, если приговор вступит в силу без изменений, отправится Анастасия Златоустова. По данным kartoteka.ru, госпожа Златоустова учредила ООО «Металлмаркет», ООО «ТД «Интерснаб», ООО «ИнтерСнаб», ООО «ГПЗ-76». Организации занимаются оптовой торговлей автомобильными деталями.

Посредникам назначено лишение свободы на 2 года 10 месяцев и 2,5 года со штрафами 511 и 191 тыс. руб.

«Четвертый фигурант уголовного дела оправдан в связи с непричастностью к их совершению»,— сообщили в облсуде о судьбе второго руководителя коммерческих организаций.

Алла Чижова