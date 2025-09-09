Бытовая конкуренция

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о новинках, представленных на крупнейшей европейской выставке бытовой электроники IFA.

Фото: Александр Леви

9 сентября — последний день крупнейшей в Европе выставки бытовой электроники IFA в этом году. Выделиться на мероприятии среди более 1,8 тыс. брендов — задача со звездочкой. Navee, например, буквально громогласно зазывала на свою презентацию. В числе ее новых электросамокатов — детская модель, электромотоцикл, стилизованный под классический чоппер, и тележка под снаряжение для гольфа, которая сама едет за пользователем, избегая препятствий ландшафта. Dreame почти спряталась в подземелье, но собирала внимание посетителей концептом робота Cyber X, который умеет перемещаться по ступенькам, и, возможно, во многом благодаря звезде футбола Бастиану Швайнштайгеру, амбассадору бренда в Германии, который лично провел экскурсию по стенду компании.

Представители Asko провели презентацию своих новинок вообще вне стен IFA, в центре фотографического искусства Fotografiska. Там представители вендора симпатично подчеркнули: «Мы верим, что самые маленькие детали — самые большие». Подход нашел отражение не только в сдержанном и емком скандинавском дизайне, но и в технологиях. К примеру, новые духовые шкафы Asko серии Celsius получили целую систему сенсоров, которые точно контролируют температуру и влажность сразу в нескольких точках объема. Интегрированный щуп может измерять температуру внутри блюд, чтобы добиваться идеального приготовления. А паровые режимы автоматически регулируют подачу влаги и даже открывают дверцу в конце программы, чтобы убрать лишний конденсат. Один градус в гастрономии очень важен. Эта разница, например, превращает стейк готовности medium rare в medium, меняет текстуру и вкус еды, при темперировании шоколада сдвиг на градус лишит десерт блеска и характерного хруста.

В уходе за одеждой Asko представила устройства Laundry Care 2.0. Производитель избавился от традиционной резиновой манжеты на дверце в стиральных машинах и сушилках, исключив главный накопитель грязи и бактерий. Именно это решение позволило Asko стать единственным в мире вендором бытовой электроники, который получил сертификацию Sensitive Choice, говорящей о полной безопасности устройств для астматиков. Также новинки умеют чистить одежду паром, сами дозировать моющие средства и избегать спутывания белья в сушильных машинах.

Холодильники Asko обещают пользователям стабильный климат для продуктов с быстрым восстанавливаем температуры после открытия дверцы и регулированием влажности. С техникой можно «общаться» в приложении ConnectLife, не только контролируя ее, но и ведя список покупок, например, или получая подсказки для рецептов или стирки. Все новинки имеют сенсорные панели для управления и удобные, уже почти фирменные, крутящиеся джойстик с нажатием.

Александр Леви