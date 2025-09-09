В ХМАО открыли первую в РФ станцию мониторинга парниковых газов на месторождении

Компания «Газпром нефть» в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) открыла первую в России научную станцию на действующем месторождении для мониторинга парниковых газов, сообщили в пресс-службе компании.

Фото: Сергей Ермохин, Коммерсантъ

Проект по развитию сети таких пунктов мониторинга реализуется совместно с Минобрнауки РФ и Югорским государственным университетом (ЮГУ). На площадке будут собираться независимые данные о состоянии болот: как отмечают в компании, болота обладают способностью поглощать и накапливать углекислый газ в течение тысячелетий, из-за чего влияют на газовый состав атмосферы, несмотря на небольшое количество на поверхности планеты. Новая научная станция поможет оценить способность этих экосистем поглощать парниковые газы, а также поспособствует формированию программ развития промышленной инфраструктуры с учетом экологического фактора.

Станция дополнит уже действующую в Югре сеть исследовательских пунктов по измерению динамики уровня углекислого газа. На базе ЮГУ также планируется открыть ситуационный центр — туда будут поступать данные с измерительных приборов станций, расположенных в регионе.

Ирина Пичурина