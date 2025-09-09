Больше 50% бизнесменов в Самаре считают, что бренд напрямую влияет на продажи

Каждый пятый предприниматель в Самаре считает, что вкладываться в бренд обязательно для развития бизнеса, выяснили аналитики маркетплейса Яндекс Маркет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Опрос проводился среди более 1200 самарцев, которые ведут свое дело в ритейле. Больше половины респондентов считают, что бренд напрямую влияет на продажи. По мнению предпринимателей, он помогает сформировать стиль, с которым себя ассоциируют потребители (45%) и мотивирует их на повторные покупки (20%). Каждый пятый бизнесмен отметил, что бренд помогает выделиться среди конкурентов.

В России самарцы больше всех готовы тратить на брендинг. Опрошенные сказали, что планируют выделить на развитие бренда от 150 до 300 тыс. руб. в ближайшие шесть месяцев. Четверть готова дать до 150 тыс. руб., каждый десятый — от 30 до 70 тыс. руб.

Сабрина Самедова