В Забайкалье задержали иностранцев с золотом на 160 млн рублей

Сотрудники линейного отдела МВД России на транспорте в Забайкалье задержали иностранного гражданина при посадке на поезд на станции Могоча. Как сообщает «МВД Медиа», при себе у него было обнаружено 11 слитков золота. В дальнейшем в этом же поезде был задержан второй иностранец, у которого полицейские изъяли еще 10 слитков. Общий вес драгоценного металла составил свыше 17 килограммов, а его стоимость оценивается более чем в 160 млн руб.

По предварительной информации, иностранцы выступали только в роли перевозчиков слитков. На эту роль их нанял неизвестный в городе Могоча, пообещав вознаграждение. Перевезти золото необходимо было в город Благовещенск Амурской области.

По данным фактам следователями Могочинского и Белогородского ЛО МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов). Задержанным иностранцам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полиция разыскивает возможных соучастников преступления.

Влад Никифоров, Иркутск