В Ставропольском крае внедряют единую цифровую платформу пространственных данных

В Ставропольском крае завершается внедрение двух информационных систем. До конца года федеральная платформа «Национальная система пространственных данных» (НСПД) будет объединена с региональной системой обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД СК). Об этом сообщили в министерстве строительства и архитектуры региона.

За счет слияния двух информационных платформ появится единый ресурс с актуальными данными о недвижимости, инфраструктуре, картах и планах территории. Таким образом будет обеспечено оперативное обновление данных, устранено дублирование информации, снизится вероятность ошибок.

Новую систему будут использовать власти, застройщики и обычные граждане.

Мария Хоперская