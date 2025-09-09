Самарский губернатор намекнул авторитету Сироте оплатить жилье детям-сиротам

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе 4,5 тыс. сирот нуждаются в получении жилья. По словам главы региона, есть план по ликвидации этой очереди в течении трех лет.

На выделения жилья сиротам в Самарской области потребуется 25 млрд руб. При этом, по информации губернатора, суммарный доход от похоронного бизнеса ОПГ «Сиротинские» составил примерно такую же сумму за пять лет. «Если бы Сирота (главарь ОПГ "Сиротинские" Игорь Сиротенко.— «Ъ») отдал бы все эти деньги сиротам, мы бы не имели такой очереди. Это очень страшно»,— заявил глава региона.

ОПГ «Сиротинские» действовало с середины девяностых годов до настоящего времени на территории Самарской области. Некоторые из участников преступной группы неоднократно привлекались к уголовной ответственности за соучастие в преступлениях. Лидером банды считается Игорь Сиротенко. В апреле этого года его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Годом ранее силовики задерживали Игоря Сиротенко по подозрению в организации поджога салона ритуальных услуг в Самаре в ноябре 2022 года, однако тогда ему удалось избежать ареста.

Андрей Сазонов