США сняли санкции с подозреваемой в коррупции в Гватемале гражданки Белоруссии

Как стало известно «Ъ», 3 сентября Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) исключило Ирину Литвинюк из санкционного списка SDN (Specially Designated Nationals). Госпожа Литвинюк — гражданка Белоруссии, ее внесли в список 18 ноября 2022 года на основании «акта Магнитского». Ей вменяли участие в коррупционных схемах в горнодобывающей отрасли Гватемалы и продвижение «российских интересов».

Женщину исключили из списка после того, как ее юристы в административном порядке подали в OFAC петицию о пересмотре решения. По результатам ее рассмотрения OFAC вывел Ирину Литвинюк из-под санкций. По словам ее юристов, это «крайне ограниченная практика» — раньше из «списка Магнитского» исключали только в Турции, Доминикане, ОАЭ и Венгрии. Как считают юристы, это свидетельствует о том, что OFAC готов рассматривать дела по существу, даже если в обвинениях говорится про «российское влияние».

«Закон Магнитского» применяется к лицам, совершившим серьезные нарушения прав человека и причастным к коррупции по всему миру.

Вместе с Ириной Литвинюк под санкции подпал россиянин Дмитрий Кудряков, глава горнодобывающей компании Solway в Гватемале. По версии Минфина США, господин Кудряков вместе с госпожой Литвинюк в течение нескольких лет руководили многочисленными схемами взяточничества с участием политиков, судей и правительственных чиновников. Кроме того, белоруска якобы платила чиновникам наличными за поддержку интересов российской горнодобывающей промышленности, утверждал Минфин США.

Сооснователь и партнер американской юридической фирмы CoffeyBurlington Кендалл Коффи, который вел кейс госпожи Литвинюк, поблагодарил OFAC «за обширное и вдумчивое рассмотрение вопроса». Участвовавший в работе глава практики международного комплаенса в Orion Роман Хаминский отметил, что был создан прецедент: «Санкционные меры не окончательны, и механизм обжалования действительно работает, даже если фигурирует возможный российский фактор».