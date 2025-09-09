В курском приграничье при обстрелах повреждено 548 объектов археологического наследия

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в приграничье региона в результате боевых действий были повреждены 548 объектов археологического наследия.

На территории девяти приграничных муниципалитетов всего 1040 объектов культурного наследия, из них 140 — воинские захоронения. В результате боевых действий были разрушены 78 объектов, в том числе 39 памятников архитектуры и истории 27 памятников религиозного значения и 12 мест, увековечивающих память о Великой Отечественной войне.

В числе полностью разрушенных объектов — Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, «Дворец для любимой» в Кореневском районе, «Дом Чупилова» и «Дом купца Тараканова» в Судже.

В отдельный раздел «Белой книги» (перечень поврежденных культурных объектов) также были внесены храмы, не имеющие статуса объекта культурного наследия. Они расположены в Большесолдатском, Кореневском, Глушковском и Суджанском районах.

Полина Мотызлевская