СК возбудил против трех подростков дело о грабеже около «ТАУ Галереи» в Саратове

Следственный отдел по Ленинскому району Саратова возбудил в отношении трех подростков уголовное дело о грабеже (пп. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Прокуратура ранее проинформировала о конфликте между подростками, который произошел 6 сентября этого года около торгового центра «ТАУ Галерея» в Саратове. Словесная перепалка переросла в драку.

Следствие отметило, что трое подростков применили насилие в отношении несовершеннолетних и украли у них деньги. Силовое ведомство занимается закреплением доказательственной базы.

Павел Фролов