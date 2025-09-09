В Удмуртии запустят группу оружейного образования для семиклассников

В октябре в Удмуртии запустят группу непрерывного оружейного образования. В ней будут учиться семиклассники из ижевских школ №16 и №91. Базовым учебным учреждением программы станет ИжГТУ. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель правительства республики Роман Ефимов.

По данным издания «Сусанин», школьники будут посещать ИжГТУ раз в неделю, где их обучат основам оружейного дела. Планируется, что молодые оружейники продолжат обучение по профильному направлению после 9-го класса. К программе будут привлечены оборонные предприятия.

Полина Сичинава