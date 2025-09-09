Вполне ожидаемое падение правительства Франсуа Байру во Франции так же ожидаемо стало одной из главных тем для обсуждения мировых медиа. Никто не выразил сочувствия ни самому премьеру, ни Франции. Раздражение и сарказм в комментариях встречаются часто. А есть даже призыв к Франции очнуться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отправленный в отставку премьер-министр Франции Франсуа Байру

Фото: Benoit Tessier / Reuters Отправленный в отставку премьер-министр Франции Франсуа Байру

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Кто теперь спасет Францию?

Франсуа Байру не смог, и Эмманюэль Макрон уже, вероятно, не сможет. А, может, кто-то другой? Вопрос на триллион долларов после краха очередного правительства… Что произойдет дальше, можно только гадать. Возможно, президент Макрон попытается удержать позиции, подыщет какого-нибудь другого горемыку для управления неуправляемым из-за разделенности парламентом. Или, возможно, ему придется объявить новые досрочные выборы в законодательные органы, и кто знает, какие партии или политики в них победят?

Поиск премьер-министра: Макрон и трагедия повторов

Комедия повторов — известный театральный прием, основанный на принципе избыточности. Простое повторение какого-то слова, позы, жеста или ситуации вызывает смех у зрителей. Президент Республики… готовится седьмой раз разыграть сцену, которая уже не вызывает веселья, а скорее усталость, раздражение и даже отчаяние. О чем она? О поиске нового премьер-министра. Никто в Пятой республике не использовал ее так часто, как Эмманюэль Макрон за свои восемь лет и несколько месяцев.

Крах правительства Франции

Франция стала практически неуправляемой, потому что прежнее чередование умеренных левых и правых сил сменилось растущим преобладанием политических крайностей в стране, где нет традиции компромисса и создания коалиций, такой как в Италии или Германии. Трехсторонний баланс сил — крайне левые, центристы и крайне правые — стал символом инертности, поскольку Байру, не отличавшийся инициативностью и всегда медливший вступать в переговоры, похоже, выбрал политику дрейфа.

Коалицию разумных, быстро!

Остается одна надежда на будущее, что по мере обострения кризиса снова будет слышен голос — голос тех французов, которые не хотят, чтобы ими манипулировали крайние силы, голос тех избирателей, которые не хотят, чтобы их выбор им диктовала улица или диктатура социальных сетей, голос тех налогоплательщиков, которые знают, что Франция не может обойтись без коллективного пробуждения, но одновременно требуют огромных государственных расходов.

Экономисты говорят, что Франция не способна на реформы

Финансовые рынки отреагировали на падение правительства удивительно спокойно. Торги, особенно французскими гособлигациями, продолжились в обычном режиме. Однако эксперты не видят в этом поводов для успокоения — совсем наоборот… Вотум недоверия… подтверждает неспособность Франции реформироваться и показывает, что даже минимальные меры экономии не получают поддержки большинства.

Подготовила Алена Миклашевская