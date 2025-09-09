Жительницу Волгограда будут судить за падение пятилетней дочери из окна квартиры

В Волгограде суд рассмотрит в отношении 37-летней местной жительницы уголовное дело о причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью своей пятилетней дочери (ч. 1 ст. 118 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Согласно релизу, примерно в 15:00 16 июня этого года фигурантка открыла настежь створку окна на кухне квартиры на третьем этаже и отправилась в ванную комнату. Ее оставшаяся без присмотра пятилетняя дочь встала на стул, с его помощью залезла на подоконник и выпала из окна. Девочка упала на грунтовое покрытие, получив тяжкий вред здоровью.

Фигурантка полностью признала свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов