Суд продлил арест экс-главе Госжилнадзора Башкирии до 12 ноября

Сегодня Советский районный суд Уфы продлил арест в уфимском СИЗО №1 бывшему председателю госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору (Госжилнадзор) Башкирии Артуру Давлетшину еще на два месяца, до 12 ноября, сообщили «Ъ» в пресс-службе суда.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в июле Верховный суд Башкирии оставил в силе постановление Советского райсуда Уфы, продлившего в начале июля меру пресечения Артуру Давлетшину до 12 сентября.

Экс-главу Госжилнадзора Артура Давлетшина задержали в декабре 2024 года, а затем уволили с должности, которую он занимал с сентября 2022 года. Экс-председателю инкриминируют получение взятки в крупном и особо крупном размерах группой лиц по предварительному сговору (ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемый получил 2 млн руб. от представителя компании, которая строила логистический комплекс Ozon, и 350 тыс. руб. — от подрядчика, монтировавшего систему теплоснабжения пожарно-спасательной части в Агидели.

Майя Иванова