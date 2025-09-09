В Уфе полностью закроют движение по Восточному выезду

С 1:00 до 5:00 часов 11 сентября полностью закроют движение в обе стороны по Восточному выезду из Уфы, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии. Ограничение связано с монтажом конструкций элементов автоматизированных систем управления дорожным движением, отмечает ведомство.

Ранее минтранс республики сообщал, что на Восточном выезде до 10 сентября из-за ремонтных работ закрыли движение по левой полосе в тоннеле по направлению из города, а с 11 сентября по 10 октября ограничат движение по левой полосе в тоннеле по направлению в Уфу.

Восточный выезд — один из крупнейших инфраструктурных проектов республики. Он соединяет Уфу с трассой М-5, включает в себя тоннель длиной 1,2 км, мост с эстакадой через реку Уфу длиной 2,7 км и 10 км скоростной дороги. Объект открыт в марте 2024 года.

Майя Иванова