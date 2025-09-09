Конец прекрасной эпохе

Весь мир предвкушает выход на экраны очередного полнометражного фильма об аристократическом семействе Кроули. Мировая премьера «Аббатства Даунтон: Грандиозный финал» назначена на 12 сентября. Пока поклонники семейной киносаги готовятся навсегда проститься с любимыми героями, британский аукционный дом Bonhams проводит финальную распродажу костюмов и реквизита из культового сериала длиной в шесть сезонов.

На платформе bonhams.com выставлено в общей сложности 267 лотов: платья и аксессуары, шляпки и драгоценности, столовое серебро и предметы мебели, мелочи со столов и содержимое секретеров, сценарий с автографами участников съемок и кинохлопушка. Самым дорогим стал семейный автомобиль Кроули — вишневый Sunbeam 1925 года мощностью 60 лошадиных сил, предварительно оцененный в 25–35 тыс. фунтов стерлингов. По словам специалистов Bonhams, это одна из 45 действующих машин британской марки. Среди топ-лотов — два свадебных платья Леди Мэри (Мишель Докери) и ее украшение для головы с растительным мотивом, брошь вдовствующей герцогини Грэнтэм в исполнении великолепной Дамы Мэгги Смит, карманные часы на цепочке дворецкого Карсона — кстати, при заявленном эстимейте 100–150 фунтов стерлингов ставки на этот лот уже превышают 4 тыс. фунтов. Высоким спросом у покупателей пользуются дверные ручки, электрические выключатели, звонки, ключи и прочая фурнитура в стиле эпохи.

«Мы рады представить реквизит и костюмы из знакового сериала "Аббатство Даунтон", ставшего одним из лучших образцов британского телевидения и кинопроизводства,— сказал Чарли Томас, директор британского отделения Bonhams по продажам домов, частным и культовым коллекциям.— Это исключительно тщательно проработанный рассказ об аристократическом обществе начала XX века, а костюмы и реквизит демонстрируют впечатляющее внимание к деталям, благодаря которому мир ожил на экране и полюбился миллионами зрителей по всему миру».

Аукцион «Аббатство Даунтон» проходит только в онлайн-формате. Ставки принимаются ровно до полудня 16 сентября (по лондонскому времени). Все собранные средства будут направлены в британскую благотворительную организацию Together for Short Lives, помогающую семьям с неизлечимо больными детьми.

Нина Спиридонова