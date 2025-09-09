Астраханец передал сыну мопед и попал под следствие

Ахтубинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Астраханской области возбудил в отношении 43-летнего жителя поселка Верхний Баскунчак уголовное дело о вовлечении несовершеннолетнего в совершение опасных для жизни действий (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, фигурант передал в пользование своему несовершеннолетнему сыну мопед марки «Альфа». При этом он знал, что у подростка нет водительского удостоверения и навыков управления транспортом.

В один из дней сын фигуранта управлял мопедом, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем. Подросток получил тяжкий вред здоровью.

Павел Фролов