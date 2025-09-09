Общественники раскритиковали партийцев за нежелание наблюдать за ДЭГ

Некоторые партии стоило бы «пожурить» за то, что они направляют мало наблюдателей на предстоящие выборы. Об этом заявил сопредседатель Координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием Олег Артамонов на межрегиональном совещании о готовности инфраструктуры наблюдения к Единому дню голосования 12–14 сентября.

Как сообщил господин Артамонов, возглавляющий территориальный избирком дистанционного электронного голосования (ДЭГ), на наблюдение за ДЭГ от общественных палат регионов зарегистрировано 60 человек. А вот некоторые партии, по его мнению, «расслабляются», полагаясь на работу общественников. Наибольшую же активность проявляет «известный критик» онлайн-голосования — КПРФ, отметил господин Артамонов. Коммунисты, по его данным, направили 30 человек для наблюдения за ДЭГ в удаленном формате и 3 — в территориальную избирательную комиссию.

В целом же обучение по образовательной программе ОП РФ и ассоциации «Независимый общественный мониторинг» прошли 73 тыс. наблюдателей. Для этого в регионах, где пройдут выборы, было организовано 1330 семинаров, а в программе подготовки приняли участие 900 человек от региональных общественных штабов, рассказал сопредседатель Координационного совета Максим Григорьев.

Божена Иванова