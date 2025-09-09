Ночью и утром 10 сентября в Ульяновской области ожидаются заморозки

Ночью и утром 10 сентября по северо-западу Ульяновской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1°C. Об этом сообщили в УМЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В этой связи жителей региона призвали не оставлять без присмотра включенные электроприборы, а также обеспечить защиту для сельскохозяйственных растений от заморозков.

Кроме того, автовладельцам и пешеходам следует быть более внимательными на дорогах, заявили в МЧС.

Алексей Алексеев