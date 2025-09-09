В Ярославле из-за полумарафона ограничат движение самокатов

В Ярославле введут временные ограничения работы точек продаж алкоголя и движения электросамокатов из-за полумарафона «Золотое кольцо», который состоится 13-14 сентября. Об этом стало известно на открытом совещании в мэрии.

«Для обеспечения безопасности движения и эффективного управления потоками посетителей в дни проведения мероприятия предусмотрено временное ограничение работы точек продаж алкоголя и арендуемого транспорта по трассе. Это мы имеем в виду самокаты и электросамокаты»,— сообщил начальник управления по физической культуре и спорту Александр Легус.

На полумарафоне будут представлены разные дистанции — на 300-600 метров (детские), на 1, 3, 5, 10 и 21 км. Также пройдет забег для участников СВО. Трасса в городе находится в зоне ЮНЕСКО: во время забега участники смогут посмотреть на памятники архитектуры и древние храмы.

Ожидается, что 13-14 сентября в полумарафоне примут участие 7 тыс. человек из 75 регионов РФ. При этом всего в забегах «Золотое кольцо» в прошлые годы приняли участие свыше 60 тыс. человек.

