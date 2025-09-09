Прокуратура добилась погашения Аткарской больницей задолженности перед фирмой

ГУЗ СО «Аткарская районная больница» погасила задолженность перед коммерческой организацией после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Саратовской области.

В ходе проверки соблюдения законодательства о закупках для государственных нужд Аткарская межрайонная прокуратура выяснила, что в марте этого года ГУЗ СО «Аткарская районная больница» заключила с фирмой контракт на поставку хлебобулочных изделий на сумму 50,3 тыс. руб. Заказчик задержал оплату, хотя поставщик свои обязательства выполнил.

Прокуратура возбудила в отношении должностного лица ГУЗ СО «Аткарская районная больница» дело об административном правонарушении по ч. 8 ст. 7.30.2 КоАП РФ. Он отделался предупреждением. Коммерческой фирме выплатили денежные средства.

Павел Фролов