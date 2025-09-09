Почти 40 тысяч жителей Кочубеевского округа остались без воды из-за аварии

Около 40 тыс. жителей Кочубеевского округа Ставропольского края столкнулись с перебоями в водоснабжении из-за поломки импортного электрооборудования на очистных сооружениях Казьминского группового водопровода. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы Кочубеевского округа Олег Борзов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По его словам, проблема водоснабжения была рассмотрена на планерке губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

Аварийная ситуация произошла на очистных сооружениях водоснабжения из-за выхода из строя электрооборудования зарубежного производства, которое установили в 2015 году.

«В ходе совещания мы акцентировали внимание на необходимости скорейшего решения проблемы»,— отметил Олег Борзов.

Руководство ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» пообещало устранить неисправность к концу сентября. После завершения ремонтных работ в округе планируют наладить стабильное водоснабжение.

Тат Гаспарян