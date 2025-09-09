В больнице Белгорода умер пострадавший при атаке дрона мужчина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти местного жителя, пострадавшего во время атаки беспилотников в августе.

«В больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения», — рассказал глава региона.

Дрон ударил по машине в селе Никитское Борисовского района 17 августа. Пострадавшего мужчину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями госпитализировали в больницу Белгорода. Медики оценивали состояние пострадавшего как тяжелое.