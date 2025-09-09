В Саратовской области суд наказал инженера МУП за мошенничество на 174 тыс. руб.

В Саратовской области суд вынес приговор в отношении инженера муниципального унитарного предприятия Пугачевского района по уголовному делу о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Как выяснилось в суде, весной прошлого года фигурант обратился к своему знакомому с предложением незаконно подключить канализационную сеть его жилого дома к централизованной системе водоотведения. Он сказал, что оформит нужные документы и организует работы.

Потерпевший выплатил фигуранту 174 тыс. руб., которые должны были пойти на покупку материалов и оплату услуг рабочих. При этом инженер не организовал подключение канализационной сети и присвоил себе указанную сумму.

В ходе следствия фигурант в полном объеме возместил причиненный ущерб. По решению суда он получил два года условно с испытательным сроком 1,5 года.

Павел Фролов